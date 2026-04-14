Amazon prüft Übernahme von Globalstar

Der US-Konzern Amazon steht laut einem Medienbericht vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befinden sich die Gespräche bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, ein Abschluss ist jedoch noch nicht sicher.

Mit dem möglichen Zukauf würde Amazon sein Satellitengeschäft weiter ausbauen und in direkte Konkurrenz zum Starlink-System treten, das von Elon Musk vorangetrieben wird.

Amazon arbeitet derzeit am Aufbau eines eigenen Netzwerks im niedrigen Erdorbit, das tausende Satelliten umfassen und vor allem abgelegene Regionen mit Internet versorgen soll. Der Ausbau befindet sich noch in einer frühen Phase, erste Tests laufen bereits.

Globalstar wird aktuell mit mehreren Milliarden Dollar bewertet, nachdem der Aktienkurs im vergangenen Jahr stark gestiegen ist. Eine offizielle Bestätigung der Übernahmepläne gibt es bislang nicht, und die Verhandlungen könnten sich noch verzögern oder scheitern.

APA/Red.