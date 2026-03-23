Amazon plant neuen Anlauf im Smartphone-Markt

Der Onlinekonzern Amazon entwickelt Insidern zufolge ein neues Mobiltelefon unter dem Projektnamen „Transformer“. Das Gerät soll stark personalisiert sein und eng mit dem Sprachassistenten Amazon Alexa zusammenarbeiten. Ziel ist es, den Zugriff auf Dienste wie Streaming und Online-Shopping zu vereinfachen.

Neben einem klassischen Smartphone wird auch ein sogenanntes „Dumbphone“ mit reduzierten Funktionen geprüft, das als Ergänzung zu bestehenden Geräten dienen könnte. Die Entwicklung erfolgt in einer eigenen Innovationsabteilung innerhalb des Unternehmens.

Für Amazon ist es ein weiterer Versuch, im von Apple und Samsung dominierten Markt Fuß zu fassen. Ein früheres Modell, das Fire Phone aus dem Jahr 2014, war kommerziell gescheitert und wurde nach kurzer Zeit wieder eingestellt.

APA/Red.