Agentur Skills baut Public-Affairs-Bereich aus

Mit Jahresbeginn hat Philipp Grüll die Leitung des Geschäftsbereichs „Public Affairs and Politics“ in der PR- und Kommunikationsagentur Skills | Team Farner übernommen. Der gebürtige Mödlinger ist seit 2023 für die Agentur tätig und war zuletzt als Senior-Berater im Unternehmen aktiv.

Zwischen Journalismus und Beratung

Grüll absolvierte sein Studium an der Diplomatischen Akademie Wien. Bereits während seiner Studienzeit sammelte er Erfahrungen als Texter, Journalist und Sozialarbeiter. Zudem engagierte er sich in zivilgesellschaftlichen Initiativen, unter anderem in der Entwicklungszusammenarbeit und in der NGO-Netzwerkarbeit. Nach Praktika im Kommunikations- und diplomatischen Umfeld in Wien, Berlin und Brüssel arbeitete er zwei Jahre in Berlin. Dort war er zunächst als Politik-Journalist tätig, bevor er in die PR-Beratung mit Schwerpunkt auf Non-Profit-Organisationen wechselte. 2023 kehrte er nach Wien zurück und begann seine Tätigkeit bei Skills | Team Farner, wo er in der Folge zum Senior-Berater aufstieg. In dieser Funktion betreute er Institutionen und Unternehmen aus Bereichen wie Technologie, Bauwirtschaft und Gesundheitswesen.

Ausbau des Geschäftsbereichs geplant

In seiner neuen Rolle verantwortet Grüll die strategische Weiterentwicklung des Bereichs „Public Affairs and Politics“. Angesichts globaler politischer und gesellschaftlicher Veränderungen sieht er einen steigenden Bedarf an professioneller Politik- und Public-Affairs-Beratung. Ziel sei es, den Geschäftsbereich in Österreich weiter auszubauen und verstärkt europaweite Kundenprojekte umzusetzen. Neben der Entwicklung nationaler und internationaler Projekte und Kampagnen plant Grüll, das Angebot im Bereich individueller politischer Beratung auszubauen. Dazu zählen unter anderem Strategieklausuren sowie Medien- und Argumentationstrainings für Entscheidungsträger aus Politik, NGOs und Institutionen.

Internationale Anbindung

Helmut Stögerer, Partner bei Team Farner, betont die Bedeutung fundierter politischer Expertise in Kombination mit PR-Know-how in Zeiten gesellschaftspolitischer Veränderungen. Grüll habe in den vergangenen Jahren mehrere erfolgreiche und teils preisgekrönte Projekte im Bereich Public Affairs bei Skills umgesetzt. Mit seiner Bestellung zum Leiter des Geschäftsbereichs werde dieser Leistungsbereich weiter gestärkt. Zudem sei die interne Besetzung der Position ein positives Signal für die Personalentwicklung innerhalb des Unternehmens, welches seit 2023 Teil der europäischen Agenturengruppe Team Farner ist. Die Agentur betreut nationale und internationale Unternehmen sowie Institutionen, Kammern, politische Interessensvertretungen und NGOs. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen unter anderem Corporate Communications, Krisenkommunikation, Public Affairs, Corporate Social Responsibility, ESG, Markenentwicklung, Employer Branding sowie digitale Kommunikation und Social Media.

(PA/red)