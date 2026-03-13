Adobe kündigt Chefwechsel an

Beim US-Softwarekonzern Adobe steht ein Chefwechsel an: Shantanu Narayen werde zurücktreten, sobald ein Nachfolger gefunden ist, teilte das Unternehmen nachbörslich mit. Narayen, der Adobe seit Dezember 2007 führt, bleibt Verwaltungsratsvorsitzender.

Gleichzeitig startete Adobe gut ins neue Geschäftsjahr: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 6,40 Milliarden US-Dollar (rund 5,6 Mrd. Euro). Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um fast 20 Prozent auf 6,06 Dollar zu, der Nettogewinn stieg um gut 4 Prozent auf 1,89 Milliarden Dollar. Für das laufende zweite Quartal erwartet Narayen Erlöse zwischen 6,43 und 6,48 Milliarden Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,80 bis 5,85 Dollar – ebenfalls über Analystenerwartungen.

Trotz der positiven Zahlen geriet der Adobe-Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel um rund 7 Prozent unter Druck. Grund für die Zurückhaltung der Investoren sind vor allem Sorgen wegen der Konkurrenz durch neue KI-Anbieter im Bereich der Bilderstellung. Adobe selbst integriert KI in seine Kreativ- und Marketing-Software und bietet Modelle an, die Bilder ohne Urheberrechtsrisiken generieren sollen, um seine Marktführerschaft zu sichern.

APA/Red.