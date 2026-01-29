Ad Alliance stärkt seine Position in Deutschland

Die Ad Alliance festigt ihre Position im deutschen Zeitschriftenmarkt. In der aktuellen Reichweiten-Auswertung ma Pressemedien 2026 I erreicht das Portfolio des Vermarkters monatlich 29,05 Millionen Leserinnen und Leser und deckt damit 40,9 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland ab. Die Daten werden von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) erhoben und halbjährlich veröffentlicht.

Zu den reichweitenstärksten Einzeltiteln im Vermarktungsportfolio zählen die Programm- und Publikumsmagazine tv14, stern und TV Movie, die jeweils mehrere Millionen Leser pro Monat erreichen. Auch im Segment der Programmzeitschriften weist das Portfolio hohe Reichweiten aus: Die von der Bauer Media Group stammenden TV-Titel kommen zusammen auf 12,64 Millionen Leser monatlich und stellen damit das stärkste Segment innerhalb des Angebots dar.

Neben den klassischen Programmmarken tragen auch Wissens-, Frauen- und Wirtschaftsmagazine zur Gesamtreichweite bei. Titel wie GEO, GALA, BRIGITTE oder CAPITAL erreichen jeweils sechsstellige bis siebenstellige Leserzahlen und unterstreichen die thematische Breite des Portfolios. Mehrere dieser Marken werden seit 2025 von der Ad Alliance vermarktet, nachdem sie im Zuge von Eigentümerwechseln in neue Vermarktungsstrukturen integriert wurden.

Die ma Pressemedien gilt als zentrale Währung für den deutschen Printmarkt. Sie weist rollierend Reichweiten und Zielgruppenmerkmale für rund 150 Zeitschriften aus und dient Werbewirtschaft und Medienhäusern als Grundlage für Markt- und Mediaplanungsentscheidungen. Vor diesem Hintergrund zeigen die aktuellen Zahlen die stabile Stellung der Ad Alliance im deutschen Zeitschriften- und Vermarktungsmarkt.

(PA/red)