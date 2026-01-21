RTL AdAlliance: Gaming etabliert sich als Werbeumfeld

Kaum ein anderes Freizeitverhalten hat sich in Österreich so selbstverständlich etabliert wie Gaming. Eine Studie der RTL AdAlliance zeigt deutlich, dass Gaming in der breiten Masse der Bevölkerung und im Alltag angekommen ist. 80,3 % der 16- bis 59-Jährigen spielen zumindest ab und zu bzw. monatlich, 67,3 % mindestens monatlich und 34,8 % sogar täglich. Rund zwei Drittel der Gamer:innen nutzen dafür primär ihr Smartphone oder Tablet.

„Das Stereotyp vom Ego-Shooter spielenden jungen Mann ist längst überholt“ betont Christian Sattler, Head of Research bei RTL AdAlliance. Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen, Ego-Shooter spielen lediglich 18,2 % der Befragten. Auch beim Einkommen zeigt sich ein klares Bild: 70 % der Gamer:innen verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 2.500 Euro. Die Studie zeigt damit, dass die Gruppe der Spieler:innen deutlich breiter zusammensetzt ist, als viele annehmen.

Mobile Gaming schafft neue Kontaktpunkte für Marken

Für viele Nutzer:innen ist das Smartphone das wichtigste Gaming-Gerät – kein Extragerät, jederzeit verfügbar und zahlreiche Spiele kostenlos im App-Store. Diese Nutzungsgewohnheiten eröffnen attraktive Werbeflächen. Die Werbeakzeptanz ist hoch. Besonders wirksam sind Rewarded Ads, bei denen Nutzer:innen unmittelbar mit In-Game-Währung oder Extraleben belohnt werden. Gleichzeitig bleibt die Zielgruppe anspruchsvoll: „Die Bereitschaft, Werbung zu sehen, ist hoch – aber sie muss professionell, originell und überzeugend produziert sein“, so Christian Sattler. „Sehr beliebt sind interaktive Mini-Games, mit denen deutlich höhere Clickrates als bei klassischer Displaywerbung erreicht werden.“ Auch Bannerwerbung erzielt – begünstigt durch den aktiven Charakter von Gaming – überdurchschnittliche Interaktionen.

Hohe Aktivierung und breite Produktaffinität

Viele Gamer:innen nehmen In-Game-Werbung sehr bewusst wahr und reagieren aktiv darauf. Rund ein Drittel informiert sich näher über beworbene Produkte, und ein signifikanter Teil hat auf Basis von Werbemitteln bereits Käufe getätigt. Besonders gut funktionieren Angebote aus dem Gaming-Bereich selbst, aber auch Mode, Beauty, Unterhaltungselektronik sowie Wohn- und Einrichtungsthemen stoßen auf großes Interesse. Dies unterstreicht das große Potenzial einer vielfältigen und zahlungskräftigen Zielgruppe, die Marken in unterschiedlichsten Produktsegmenten effektiv erreichen können.

RTL AdAlliance sieht großes Potenzial im Gaming-Bereich. Gaming wurde daher in die Total-Video-Strategie integriert und ermöglicht Werbetreibenden – in Kombination mit weiteren Bewegtbildangeboten – wirkungsstarke, reichweitenstarke Bundles. Gaming nimmt damit eine zentrale Rolle im Portfolio ein und schafft zusätzliche, aktivierende Kontaktpunkte für Marken.

