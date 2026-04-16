Zypern plant Altersgrenze für Social Media

Auch Zypern plant strengere Regeln für die Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige. Nach Angaben von Präsident Nikos Christodoulidis soll eine Altersgrenze von 15 Jahren eingeführt werden. Ziel der Maßnahme sei der bessere Schutz von Kindern im digitalen Raum. Die Regelung soll im Laufe des Jahres in Kraft treten.

Zypern folgt damit einem ähnlichen Vorhaben in Griechenland. Dort wurde bereits angekündigt, dass Kinder unter 15 Jahren künftig keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen sollen. Die Umsetzung ist dort für Anfang 2027 vorgesehen. Als Begründung werden unter anderem mögliche negative Auswirkungen und eine starke Nutzerbindung sozialer Netzwerke genannt.

Beide Länder arbeiten laut bisherigen Angaben an gesetzlichen Grundlagen, die Alterskontrollen, mögliche Sanktionen bei Verstößen sowie eine stärkere Verantwortung der Plattformbetreiber vorsehen.

Auf EU-Ebene wird ebenfalls über strengere Schutzmaßnahmen diskutiert. Die Europäische Kommission hat dabei unter anderem eine technische Lösung zur digitalen Altersverifikation vorgestellt, die den Zugang für Minderjährige regulieren könnte.

APA/Red.