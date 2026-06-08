Zum Tod der Fotografin Elfie Semotan

Die österreichische Fotografin Elfie Semotan ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Sie zählte zu den bedeutendsten Vertreterinnen der europäischen Mode-, Porträt- und Werbefotografie. Nach ihrer Tätigkeit als Model in Paris und New York wechselte sie in den 1970er-Jahren hinter die Kamera und etablierte sich rasch auf internationaler Ebene.

Prägender Blick auf Mode und Werbung

Semotans Fotografien erschienen in renommierten Magazinen wie Vogue, Elle und The New Yorker. Bekannt wurde sie auch durch ihre Arbeit für österreichische Unternehmen, darunter Palmers und Römerquelle. Ihre Bildsprache verband inszenierte Ästhetik mit einem dokumentarischen Blick auf Menschen und Situationen.

Auszeichnungen und Anerkennung

Im Laufe ihrer Karriere erhielt Semotan zahlreiche Auszeichnungen. Ihre Arbeiten wurden in Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt und fanden Eingang in öffentliche und private Sammlungen. Mit ihren Porträts von Kunst- und Kulturschaffenden prägte sie über Jahrzehnte das visuelle Gedächtnis Österreichs.

Bleibendes Werk

Elfie Semotan hat die österreichische Fotografie international sichtbar gemacht und Generationen von Fotografen beeinflusst. Mit ihrem Tod verliert die Kulturszene eine prägende Persönlichkeit, deren Werk weit über die Grenzen Österreichs hinaus Wirkung entfaltet hat.

(red)