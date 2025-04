Zukunftsmesse Digital X stellt KI zur Debatte

Wien wurde am 10. April zum Schauplatz der ersten Digital X in Österreich – einer Zukunftsmesse für Digitalisierung, Kommunikation und technologische Innovation. Über 1.000 Fachbesucher, darunter zahlreiche Entscheidungsträger aus der Medien-, IT- und Businesswelt, versammelten sich in der Wiener Stadthalle, um aktuelle Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz, Cyber Security und digitale Transformation zu diskutieren. Magenta Telekom, T-Systems und Telekom Security brachten die Zukunftsmesse erstmals nach Österreich.

Keynote-Speaker Hanno Settele

Einen besonderen Touch setzte Journalist und ORF-Moderator Hanno Settele, der mit seinem Auftritt zum Thema künstliche Intelligenz nicht nur unterhielt, sondern auch Irritationen hervorrief – mit Vorsatz versteht sich. In seiner Keynote zog Settele Parallelen zwischen dem Zirkus und der KI-Show: „Auch dort sieht man scheinbar wahre Dinge und Artisten, die Unglaubliches können. Aber auch sie sind nicht aus der ‚normalen‘ Welt, sondern trainieren viele Jahre, bis sie auftreten können.“ Die Analogie regte zur kritischen Auseinandersetzung mit künstlich erzeugter Glaubwürdigkeit und medialer Inszenierung an.

Neben den Hauptvorträgen bot die Digital X ein dichtes Fachprogramm mit zwölf Masterclasses. Dabei standen drei Schwerpunkte im Fokus: Security, Connected Business und Future of Work. Besonders gefragt waren praxisorientierte Sessions wie die Cyber Security Masterclass von Telekom Security mit Live-Analysen realer Angriffe oder die Anwendungsszenarien zu smarten IoT-Lösungen von Magenta Telekom und it-novum.

Masterclasses und Use Cases

In der interaktiven T-Homebase konnten Besucher:innen Prototypen wie die KI-Assistentin „Judy“ oder die Arbeitsplatz-Brille „Spacetop“ selbst ausprobieren. Technologie wurde hier nicht nur gezeigt, sondern greifbar gemacht.

„Wenn sich Expert:innen aus Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft vernetzen, zeigt sich deutlich: Digitalisierung bringt uns alle voran“, resümiert Werner Kraus, CCO Business bei Magenta Telekom. Die gelungene Premiere in Wien sei ein starkes Signal für die österreichische Digitalwirtschaft – und ein gelungener Auftakt für weitere Formate dieser Art.

Zu den weiteren Speakern zählten Yaël Meier, Gründerin der Beratungsagentur ZEAM, Simon Pierro, der als „Digitalmagier“ auftrat, sowie Vertreter von Amazon Web Services, Boehringer Ingelheim und Cancom Austria.

(PA/red)