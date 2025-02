Magenta bringt Digital X Messe nach Wien

Am 10. April 2025 wird die Digital X erstmals außerhalb Deutschlands ausgetragen. Die Veranstaltung, die in der Wiener Stadthalle stattfindet, gilt als eine der wichtigsten europäischen Plattformen für digitale Innovationen und Transformation. Ziel der Messe ist es, einen Überblick über die Entwicklungen in den Bereichen Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft zu bieten und Einblicke in aktuelle Digitalisierungstrends zu ermöglichen.

Die Digital X wird von Magenta Telekom, T-Systems und Telekom Security veranstaltet. Sie richtet sich an Unternehmen, Entscheidungsträger:innen und Expert:innen, die sich mit Themen wie Cloud-Technologien, Künstliche Intelligenz (KI), Cybersecurity, Automatisierung und digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen.

Hintergrund der Veranstaltung

Das Format wurde 2018 in Köln ins Leben gerufen und hat sich dort als branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative etabliert. Jährlich treffen sich Expert:innen und Unternehmen, um über die Potenziale der digitalen Transformation zu diskutieren. In Wien wird die Veranstaltung erstmals außerhalb Deutschlands stattfinden. Der Fokus liegt auf Best-Practice-Beispielen und konkreten Anwendungen, die die Auswirkungen der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen veranschaulichen.

Ein zentrales Anliegen der Veranstaltung ist es, digitale Innovationen greifbar zu machen und ihre Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft zu beleuchten. Thematisiert wird unter anderem, wie Technologien zur Bewältigung aktueller wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen können.

Schwerpunkte der Digital X Wien

Das Programm setzt sich aus verschiedenen Formaten zusammen. Keynotes, Podiumsdiskussionen und Masterclasses vermitteln aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Praxis. Ein Messebereich mit über 20 Partnerunternehmen bietet Einblicke in technologische Entwicklungen und Anwendungsfälle. Unternehmen wie Dell Technologies, Lancom Systems, Medialine und TKD Deutschland präsentieren dort ihre Lösungen.

Ein besonderes Highlight ist eine von Hanno Settele moderierte Veranstaltung, die sich mit den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Wirtschaft und Gesellschaft befasst. Weitere Programmpunkte werden fortlaufend ergänzt.

Anmeldung

Die Digital X Wien richtet sich an Unternehmen und Führungskräfte, die digitale Prozesse optimieren wollen, IT-Executives die sich über neue Technologien und Sicherheitslösungen informieren möchten, Start-ups und Innovationsmanager, die sich über digitale Geschäftsmodelle austauschen sowie politische Entscheidungsträger, die die digitale Transformation aktiv mitgestalten.

Die Teilnahme an der Digital X Wien ist limitiert. Interessierte können sich unter Magenta.at/digital-x-tickets registrieren.

