Zuckerberg warnt Meta-Investoren vor seinem Kampfsport-Hobby

Dass Meta-Gründer Mark Zuckerberg in seiner Freizeit gerne Kampfsport ausübt, ist weit bekannt. Spätestens seit er X-Chef Elon Musk im vergangenen Jahr zu einem Ringkampf herausgefordert hat. Nun hat ihn sein Hobby allerdings dazu veranlasst, eine ungewöhnliche Warnung an die Investoren seines Konzerns herauszugeben: In einem Bericht für das vergangene Jahr hielt Meta fest, dass Zuckerberg und einige andere Manager sich an „hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeit-Fliegerei“ beteiligen, die „zu schweren Verletzungen und dem Tod“ führen könnten.

Dies könne ein Risiko für die Investoren darstellen, denn – sollte Zuckerberg sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr aktiv am Geschäft beteiligen können, könnte dies „erhebliche negative Folgen“ für das Geschäft haben.

Zuckerberg bestimmt nämlich nach wie vor federführend die Strategie des Konzerns: Er verfügt über Aktien mit mehr Stimmrechten als gewöhnliche Investoren und gilt zudem als Gesicht für Meta und seine Plattformen, darunter Facebook, Instagram und WhatsApp.

APA/Red.