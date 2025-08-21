Zipfer mit neuem Look und neuer Agentur

Seit 1858 wird Zipfer im oberösterreichischen Ort Zipf gebraut. Als größte Biermarke in Westösterreich gilt sie dort als klarer Platzhirsch. Um diese Position zu festigen und zugleich jüngere Zielgruppen zu erreichen, hat die Brau Union Österreich einen umfassenden Marken-Relaunch umgesetzt. Logo, Verpackung und Kommunikation wurden neu gestaltet, wobei laut Marketingdirektor Michael Wallner die Balance zwischen Altbewährtem und Zeitgeist im Vordergrund stand.

„Wir bewahren den vertrauten Charakter der Marke Zipfer nicht nur, sondern stärken ihn gezielt. Gleichzeitig schaffen wir ein moderneres und selbstbewussteres Markenbild“, so Wallner. Die ersten Produkte im neuen Design sind bereits im Handel und in der Gastronomie erhältlich.

Createam Neo als neuer Partner

Den kommunikativen Rahmen verantwortet die Linzer Agentur Createam Neo, die sich in einem Pitch durchsetzen konnte. Die erste Kampagnenwelle wurde im Juni gestartet und läuft crossmedial in Oberösterreich, Salzburg und Tirol. Neben klassischen Plakaten und TV-Spots setzt die Kampagne auch auf Digital-Ads und Point-of-Sale-Maßnahmen.

Zentraler Claim ist „Zipfer. Unser Bier.“ – eine Botschaft, die laut Createam-Geschäftsführer Thomas Egger die Verbundenheit der Konsument:innen zur Marke stärken soll. Zipfer will so nicht nur treue Kund:innen binden, sondern auch neue, jüngere Zielgruppen emotional ansprechen.

Positionierung im Westen

Mit dem neuen Auftritt unterstreicht Zipfer seine Rolle als regionale Leitmarke. Die Kampagne setzt bewusst auf Nähe, Authentizität und Gemeinsamkeit. In Westösterreich, wo Zipfer bereits Marktführer ist, soll diese kommunikative Strategie das Fundament für weiteres Wachstum bilden – in einer Branche, die stark vom Wettbewerb um Markenbindung geprägt ist.

(PA/red)