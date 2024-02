YouTube: täglich eine Milliarde Stunden Streams auf TV-Geräten

Was früher noch vorwiegend auf dem PC und zunehmend auf Mobilgeräten stattfand, verschiebt sich heute in Richtung größere Bildschirme: So werden YouTube-Videos immer häufiger auf dem Fernseher angeschaut. Das teilte Neal Mohan, der CEO der Google-Tochter YouTube, in einem Schreiben den „Creators“ mit – also jenen, die aktiv Videos auf der Plattform veröffentlichen. Demzufolge habe man die Schwelle von einer Milliarde Stunden weltweit pro Tag, die auf einem TV-Gerät gestreamt werden, überschritten.

Zudem ist laut Mohan auch die Zahl der Menschen, die Inhalte auf YouTube erstellen, im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchstwert gestiegen: „Inzwischen nehmen mehr als drei Millionen Kanäle am YouTube-Partnerprogramm teil, das den Kreativen Möglichkeiten bietet, auf YouTube Geld zu verdienen.“ Bezüglich dieser Monetarisierung habe YouTube seinen Creators mehr Geld ausbezahlt als jede andere Plattform. „Wir haben in den letzten drei Jahren über 70 Milliarden Dollar an Urheber, Künstler und Medienunternehmen überwiesen.“

In dem Schreiben betonte der CEO auch, dass YouTube den Anspruch habe, „erstklassige Geschichten zu erzählen“. Demnach könne man die Videos nicht einfach als „nutzergenerierte Inhalte“ abtun. „Nicht nur die Unterhaltungsindustrie nimmt dies zur Kenntnis. Auch die Staats- und Regierungschefs der Welt nutzen die große Reichweite der Kreativen.“

In den USA ist YouTube sogar noch stärker in das alltägliche Leben vieler Menschen integriert als etwa in Europa. Dort betreibt YouTube nämlich den Dienst „YouTube TV“, der aus einem kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebot sowie einem Streaming-Angebot mit Registrierungspflicht besteht. Das Angebot umfasst die wichtigsten US-amerikanischen Sender wie ABC, CBS, NBC, Fox, AMC, CNN, Fox News, Discovery Channel und ESPN. YouTube TV verzeichnet inzwischen mehr als acht Millionen Abonnenten – und hat damit das Potenzial, TV-Kabelanbietern Konkurrenz zu machen.

Mohan verwies außerdem darauf, dass YouTube die Marke von 100 Millionen Musik- und Premium-Abonnenten überschritten habe, einschließlich der Probeabonnements.

