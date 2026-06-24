YouTube einigt sich im US-Prozess
Im Streit um angeblich suchtfördernde Plattform-Mechanismen hat YouTube einen Vergleich mit einem Jugendlichen in den USA geschlossen.
24.06.2026 12:44red04
Im Streit um angeblich suchtfördernde Plattform-Mechanismen hat YouTube einen Vergleich mit einem Jugendlichen in den USA geschlossen.
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