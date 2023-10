X unter großem Wertverlust 

Ende Oktober kaufte der amerikanischer Tech-Milliardär Elon Musk, den Online-Dienst Twitter. Die Plattform verlor dabei nicht nur ihren Namen, sondern auch die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes. Musk kaufte die App um 44 Mrd. US – Dollar. Heute wird X – so der neue Name – nur noch mit 19 Mrd. US – Dollar bewertet.

Dies wird mit dem drastischen Rückgang der Werbeerlöse erklärt. Unternehmen meiden die Plattform aus Angst vor einer negativen Reputation.

Stattdessen versucht Musk, das fehlende Geld mit Abo-Einnahmen einzuholen. In Neuseeland und den Philippinen müssen neue Nutzer bereits einen US-Dollar pro Jahr zahlen, um zu veröffentlichen, verbreiten oder zitieren. Sich nur Beiträge anzuschauen, bleibt hingegen kostenlos.

APA/Red.