Elite 1/2024: Quo Vadis Luxus-Markt 

Voilà: Die Frühjahrs-Ausgabe von Elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Hedonisten, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Diesmal dreht sich die Elite Coverstory um die Zukunft der Luxus-Marken. Die werden von der Gen Z streng beäugt. Und müssen ihre Werte, Materialien und Angebote der jungen Zielgruppe anpassen.

Editorial I

Luxus ist etwas, wonach sich jeder sehnt. Funktional und praktisch, aber gleichzeitig unvergesslich und unwiderstehlich. Dahinter steht ein Marketing, das weiß, wie das Bedürfnis nach teuren Objekten geweckt wird. Elite-Chefredakteurin Ekaterina Mucha über eine gigantische Industrie, die mit unser aller Sehnsüchten sensationelle Umsätze macht.

Editorial II

Die Gen Z greift gerne zu Luxuswaren. Und ist bereit, dafür kräftig zu investieren. Doch ihre Ansprüche und Bedürfnisse unterscheiden sich von jenen der Altvorderen. Um nicht vom Zug der Zeit abgeworfen zu werden, müssen die Macher der Luxusmarken ihre Werte überprüfen. Und an die neue Zeit anpassen. In seinem Leitartikel beschäftigt sich Elite-Herausgeber Christian W. Mucha damit, wie die Luxusbranche der „political correctness“ Tribut zollt.

COVERSTORY

Quo Vadis Luxus-Markt?

Die Branche ist im Wandel. Lange Zeit wurde die junge Generation ignoriert. Doch die Gen Z erweist sich als kaufkräftig und -willig. Dem Luxus und seinen Produkten ist sie durchaus zugeneigt. Dafür müssen die Marken allerdings Neo-Standards erfüllen. Gefragt sind Kunstpelz, Diamant aus der Fabrik, Leder aus neuen nachhaltigen und tierfreundlichen Materialien. Kurz: Elitäres muss heutzutage politisch korrekt sein. Dann klingeln auch die Kassen.

Sommer-Looks

Spannende Farben, aufregende Schnitte, edle Materialien: Die großen Häuser präsentierten auf den Fashion Weeks ihre aktuellen Mode-Trends.

Luxus-Fabriken

Eine Entdeckungstour hinter die Kulissen der berühmten Maisons. Elite zeigt Filigrane Handwerkskunst, außergewöhnliche Verfahren und die innovative Kreativität der exklusiven Marken.

In weichen Luxus gehüllt

Iris von Arnim ist eines der bekanntesten Kaschmir-Labels. Stella McCartney setzt auf Alpaka. Merinowolle oder Mohair findet man bei Prada, Chloé und Gucci. Elite gibt einen Überblick über die edelsten Wollfasern der Welt.

Wellness-Pur

Körper, Geist und Seele einfach baumeln lassen. Und sich von magischen Händen energetisch aufladen lassen. Elitebesuchte die edelsten Spas rund um die Welt. Wie etwa das Jiwa Wellness in Bali, das La Mamounia in Marrakesch oder das Mandarin Oriental in Boston.

Perfekt gepflegt

Sommer, Sonne, Trockenheit – die Jahreszeit setzt der Haut ordentlich zu. Elite zeigt, welche Produkte auch im heißen Sommer für einen schönen Teint sorgen.

Männer Hobbys:

Am Wasser, im Schnee oder auf der Formel 1-Rennstrecke: Wenn Spitzensport und renommierte Uhrmarken zusammenfinden, schlagen die Männerherzen höher.

Markenbotschafter

In der Welt des Marketings spielen Testimonials eine entscheidende Rolle. Indem sie eine einzigartige Verbindung zwischen Marke und Zielgruppe schaffen. Elite zeigt, welcher Star für welche Marke in den Mode-Ring steigt.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen Elite auf 132 Seiten u.a.:

Best of Catwalk. Wie Designer aus Laufstegen Wunderwelten erschaffen.

Strandmode. Heiße Looks für coole Strand-Tage.

Gemeinsam kreativ. Große Modehäuser kooperieren mit Star-Designern.

Stilvolles Zubehör. Diese Accessoires verleihen Outfits eine elegante Raffinesse.

Hotel Insider. Wo die Prominenz gerne absteigt.

Gourmet-Paradiese. Fine Dining auf höchstem Niveau.

Blumige Brise. Die Düfte dieses Sommers.

Hair-lich schön. Wie man seine Haare schützt und verwöhnt.

Edle Zeiten. 15 exklusive Chronometer, die ihr Herz zum Schmelzen bringen.

Funkelnde Juwelen. Von edlen Steinen und graziösen Blickfängern.