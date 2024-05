Cayenne: Zurück zur Selbständigkeit

Erst im Dezember 2023 verkündete die Marketingagentur ihre Einbettung in die internationale Kommunikationsholding. Nun ist damit schon wieder Schluss. Cayenne will weiterhin eine eigentümergeführte Kommunikationsagentur bleiben. Der Share-Deal mit der Star Troopers-Gruppe wird rückabgewickelt. „Wir bei Cayenne haben nach einer Zeit des gemeinsamen Kennenlernens mit Entscheidungsträgern der Star Troopers-Gruppe beschlossen, den Charakter unserer Agentur als seit über 30 Jahren eigentümergeführte Agentur auch weiterhin zu bewahren“, so die beiden Cayenne-Gesellschafter Wolfgang Übl und Lukas Leitner.

„Die Rückabwicklung unserer Beteiligung an der Marketingagentur Cayenne ist Teil einer strategischen Neuausrichtung der Star Troopers-Gruppe, welche auch zukünftig verstärkt ihr Engagement im Digitalbereich fortsetzen wird“, meint dazu Markus Posset, Verwaltungsratspräsident der Star Troopers AG.

PA/Red.