MADONNA auf oe24.TV

Österreichs fĂŒhrendes wöchentliches Frauenmagazin MADONNA erweitert sein Angebot und bringt nun auch seine fesselnde Welt voller Glamour und Unterhaltung auf den Bildschirm von oe24.TV. Die erste Ausstrahlung ist fĂŒr Samstag, den 20. April 2024, um 17:45 Uhr geplant.

Die neue Sendung MADONNA.TV verspricht eine faszinierende Mischung aus Glamour, Unterhaltung und relevanten Themen, darunter Female Empowerment, Frauen in der Wirtschaft und aktuelle Anliegen, die Frauen im Jahr 2024 bewegen. Moderiert wird das Event abwechselnd von den Moderatorinnen Sabrina Fröhlich und Bianca Speck.

Die Zuschauer können sich auf Interviews und BeitrĂ€ge von MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin, MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke und Gesund & Fit-Chefredakteurin Nina Fischer freuen. Gemeinsam mit Experten und StargĂ€sten werden sie ĂŒber aktuelle Themen sprechen und die Zuschauer informieren.

„Frauen, die uns inspirieren und bewegen, Business-Ladys, Influencerinnen und Expertinnen in den unterschiedlichsten Bereichen spielen jeden Samstag die Hauptrolle im Magazin MADONNA. Jetzt bieten wir diesen auch auf oe24.TV eine BĂŒhne – und Ihnen damit einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen des grĂ¶ĂŸten wöchentlichen Frauenmagazins des Landes!“, so Jenny Fellner und Daniela Schimke.

Das Sendungskonzept von MADONNA.TV umfasst unter anderem oe24-Insights, Erfolgsgeschichten, Alltagsheldinnen und Einblicke in die Welt der Top-Influencerinnen. Die 15-minĂŒtige Sendung wird am Samstag ausgestrahlt und am Sonntag wiederholt.

„Mit dem Launch von MADONNA.TV schließen wir in Österreich eine extreme LĂŒcke im Frauen-Bewegtbild-Angebot, das es so nicht gibt. Um die am Thema Lifestyle, Mode und Beauty-, Gesundheitsthemen und Female Empowerment interessierten ÖsterreicherInnen eine neue Heimat zu geben, launcht oe24 das neue Frauen TV-Magazin MADONNA.TV“, erklĂ€rt Christina Raunegger, GeschĂ€ftsleitung von oe24.TV.

MADONNA.TV auf oe24.TV bietet somit eine Plattform fĂŒr inspirierende Geschichten und relevante Themen, die Frauen in Österreich bewegen.

PA/Red.