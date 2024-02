X-Alternative Bluesky öffnet für alle

Seit Monaten sprießen immer mehr Alternativen zu X, vormals Twitter, aus dem Boden – genauer gesagt, seit Elon Musks Übernahme des Kurznachrichtendienstes. Neben Threads, der Konkurrenz-Plattform von Meta, die bereits 130 Millionen monatlich aktive Nutzer zählt, ist auch Bluesky eine von ihnen. Letztere drosselte allerdings bisher den Zustrom neuer Nutzer, um die eigene Infrastruktur nicht zu überlasten. Dementsprechend konnte man sich nur dann auf der Plattform registrieren, wenn man von befreundeten Nutzern einen Einladungscode erhalten hatte. So kam Bluesky im ersten Jahr auf rund drei Millionen Anmeldungen und zuletzt 1,6 Millionen monatlich aktive Nutzer. Nun will das soziale Netzwerk sich endlich für alle öffnen, so Firmenchefin Jay Graber gegenüber dem Technologie-Blog „The Verge“.

Während Mark Zuckerbergs Threads X schon sehr ähnelt, folgt Bluesky einem anderen Konzept: Es ist dezentral entworfen. Das bedeutet, dass auf der Plattform viele miteinander verbundene Online-Netzwerke existieren können. Gestartet hat das Projekt der Twitter-Mitgründer Jack Dorsey, und zwar bereits im Jahr 2019, als er noch Chef des Kurznachrichtendienstes war. Ob sich die Plattform mit dem blauen Schmetterling als Logo allerdings global zu einer erstzunehmenden Konkurrenz für X und auch dem aktuell aufschwingenden Threads entwickelt, bleibt abzuwarten.

APA/Red.