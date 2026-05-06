Wolfgang Fellner präsentiert seine Autobiografie

In einer sehr berührenden, beeindruckenden und teils mit überraschenden Enthüllungen garnierten Pressekonferenz präsentierte Verleger-Legende Wolfgang Fellner im Café Museum am 6. Mai sein Buch „Österreich Live: Alle Geheimnisse von Wolfgang Fellner. Hinter den Kulissen von Politik, Stars und Medien.“

Darin schildert er – autobiografisch – sein Leben und lässt die wichtigsten Stationen seines verlegerischen Entrepreneur-Daseins Revue passieren.

Er berichtet von Freundschaften und Feindschaften. Von Siegen und Niederlagen. Und erzählt eine fürwahr einmalige Lebensgeschichte, die eines beweist:

Überall dort, wo es zur Sache ging, wo was los war, wo Skandale explodierten – Fellner und seine Medien waren erste Reihe fußfrei dabei.

Ein absolutes Muss und wahrhaftig lesenswert (ExtraDienst hat es bereits gelesen) für all jene, die sich an Details und Hintergründen delektieren wollen, die bislang wenig bis gar nicht bekannt waren.