Herausgeberduo verlässt „NÖN“

Bei den „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) kommt es zu personellen Veränderungen an der Spitze: Sonja Planitzer und Georg Schröder legen ihre Funktionen als Herausgeber zurück. Übergangsweise übernimmt Geschäftsführer Gert Bergmann die Aufgabe interimistisch.

Das Niederösterreichische Pressehaus begründet den Schritt mit der laufenden strategischen Neupositionierung des Unternehmens. Die „NÖN“ befänden sich in einem umfassenden strukturellen Wandel. Als zentrale Herausforderungen nennt das Medienhaus die fortschreitende Digitalisierung, veränderte Nutzungsgewohnheiten sowie den zunehmenden Wettbewerbsdruck durch internationale Plattformen.

Künftig wolle man den Fokus verstärkt auf digitale Angebote, soziale Medien, neue Ausspielkanäle und effizientere redaktionelle Prozesse legen. Die lokale Berichterstattung bleibe dennoch weiterhin das Kernstück der Zeitung.

Die Hintergründe sind wohl, dass es schwere Abgänge bei den „Niederösterreichischen Nachrichten“ gibt und die Raiffeisengruppe diesbezüglich durchaus unrund geworden ist. So wurden einzelne Unternehmensteile, wie zum Beispiel die Burgenländische Volkszeitung bereits ausgegliedert.

Mögliche drastische weitere Auswirkungen (gerüchteweise ist die Rede davon, dass man keine Zukunft für die NÖN, aufgrund der derartigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sieht) wurden von der NÖN nicht kommentiert.

Red.