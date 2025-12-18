Wippersberg übernimmt Führung bei VG Newsmedia

Die Kommunikationswissenschaftlerin und Juristin Julia Wippersberg ist ab sofort die neue Geschäftsführerin der VG Newsmedia, der österreichischen Verwertungsgesellschaft für das Leistungsschutzrecht der Presseverlage. Sie tritt damit die Nachfolge von Lisa Seidl an, die das Unternehmen während seiner Aufbauphase geleitet hat.

Beruflicher Hintergrund

Julia Wippersberg war von 2019 bis 2025 Geschäftsführerin der APA-OTS Originaltext-Service GmbH und bekleidete davor unterschiedliche Positionen bei der Austria Presse Agentur (APA). Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit ist sie seit 25 Jahren an der Universität Wien tätig. Seit 2010 lehrt sie als Senior Lecturer am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, und seit 2014 ist sie Vize-Studienpräses der Universität Wien. Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group und Vorsitzender des Aufsichtsrats der VG Newsmedia, begrüßte die Neubestellung: „Ich freue mich, dass wir mit der Juristin und Publizistin Julia Wippersberg eine profunde Kennerin der österreichischen Medienlandschaft als Geschäftsführerin gewinnen konnten.“ Gleichzeitig sprach er Lisa Seidl seinen Dank für ihr Engagement in der ersten Phase der Gesellschaft aus.

Rolle der VG Newsmedia

Die VG Newsmedia GmbH nahm im November 2025 ihre Arbeit auf und verfolgt das Ziel, das Leistungsschutzrecht für Presseverlage in Österreich kollektiv wahrzunehmen. Damit sollen die Verlage für die gewerbliche Vervielfältigung ihrer Inhalte angemessen entschädigt werden. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert und wird von einem Aufsichtsrat begleitet, dem unter anderem Vertreter führender österreichischer Medienunternehmen angehören.

(PA/red)