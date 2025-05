Wiener Wohnen ordnet Kommunikation neu

Mit Jänner 2025 hat Stefan M. Fischer die Leitung der Stabsstelle Kommunikation bei Wiener Wohnen übernommen. In seiner neuen Funktion ist er für sämtliche Kommunikationsagenden des Unternehmens sowie seiner Tochtergesellschaften verantwortlich.

Erfahrung aus Politik, Verwaltung und Agenturwelt

Fischer gilt als erfahrener Kommunikationsprofi mit beruflichen Stationen in der öffentlichen Verwaltung, der politischen Kommunikation sowie der PR- und Agenturbranche. Bereits seit 2023 ist er Teil von Wiener Wohnen – zunächst als Unternehmenssprecher, nachdem er zuvor eine einjährige Elternkarenz absolviert hatte. Vor seinem Wechsel zu Wiener Wohnen war Fischer sechs Jahre lang als Mediensprecher in der Wiener Stadtregierung tätig. In dieser Rolle arbeitete er im Kabinett von Stadträtin Ulli Sima. Seine Aufgabenbereiche umfassten zunächst das Ressort Umwelt & Wiener Stadtwerke und ab 2021 die Themen Innovation, Stadtplanung, Mobilität und Digitalisierung.

PR-Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene

Seine kommunikativen Kompetenzen entwickelte Fischer auch in der Agenturbranche weiter. Bei der renommierten PR-Agentur Grayling Austria betreute er unter anderem internationale Kunden aus der Industrie- und Technologiesparte. Zu seinen Projekten zählten beispielsweise Kommunikationskampagnen für Unternehmen wie die Kapsch Group, voestalpine, doka und Constantia Flexibles. Ziel seiner neuen Tätigkeit ist es, gemeinsam mit dem bestehenden Team die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung der Kommunikation von Wiener Wohnen und den Töchtern des Unternehmens voranzutreiben.

(PA/red)