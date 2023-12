Wiener Walzerträume: Der Ballkalender 2023-2024

Wenn die Abendsonne Wiens hinter den prächtigen Fassaden der Stadt versinkt, beginnt ein Zauber, der in der ganzen Welt seinesgleichen sucht – die Wiener Ballsaison. Ein Kaleidoskop aus Glanz und Eleganz, das die österreichische Hauptstadt in eine Bühne verwandelt, auf der Tradition und Moderne in einem eleganten Wiener Walzer verschmelzen. Von den opulenten Sälen der Hofburg bis zu den versteckten Juwelen historischer Palais – jeder Ball erzählt seine eigene Geschichte, eingebettet in die kulturelle Seele Wiens.

Hier finden sie die Termine der exklusivsten und sehnsüchtig erwarteten Bälle der Saison 2023-2024, damit Sie kein Highlight verpassen.

02. Dezember 2023:

Wiener Kathreintanz (Ball der Österreichischen Tänze)

im Palais Ferstel

31. Dezember 2023:

Palais Auersperg Silvester Gala

im Palais Auersperg

11. Jänner 2024:

Zuckerbäckerball

in der Wiener Hofburg

12. Jänner 2024:

Blumenball

im Wiener Rathaus

12. Jänner 2024:

Steirerball

in der Wiener Hofburg

18. Jänner 2024:

Ball der Wiener Philharmoniker

in den Sälen des Musikvereinsgebäudes, Bösendorferstr. 12

23. Jänner 2024:

Immobilienball

in der Wiener Hofburg

27. Jänner 2024:

Regenbogenball

im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn

27. Jänner 2024:

Ball der Wissenschaften

im Wiener Rathaus

27. Jänner 2024:

Ärzteball

in der Wiener Hofburg

29. Jänner 2024:

Jägerball

in der Wiener Hofburg

02. Februar 2024:

Kaffeesiederball

in der Wiener Hofburg

03. Februar 2024:

Tiroler Ball

im Wiener Rathaus

03. Februar 2024:

Rotkreuzball

im Kongresshaus Salzburg

08. Februar 2024:

Wiener Opernball

in der Wiener Staatsoper

10. Februar 2024:

Juristenball

in der Wiener Hofburg