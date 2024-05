Cannes Lions: Dieter Pivrnec als Juror

Pivrnec wird in der Shortlist-Jury unter dem Vorsitz des Kolumbianers John Raul Forero von DDB Platz nehmen. „Die Cannes Lions 2024 sind nicht nur eine Bühne für kreative Exzellenz, sondern auch ein Spiegelbild unserer Zeit, in der Ideen die Welt verändern können“, geht der Österreichische Juror mit Optimismus an die Sache heran. „Seine Mitwirkung garantiert eine kritische und kenntnisreiche Beurteilung der weltbesten Kreativarbeiten“, kommentiert ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm die Entsendung.

Insgesamt 232 internationale Jurymitglieder aus 75 Ländern entscheiden heuer im ersten Lauf über die besten Kreativarbeiten aus der ganzen Welt. Die Awards werden ab 17. Juni an der französischen Cote d’Azur vergeben.