Wiener Startup baut KI für Unternehmensgründung

Das Wiener Startup Last Loop hat eine KI vorgestellt, die aus einfachen Geschäftsideen eigenständig digitale Unternehmen aufbauen kann. Nutzerinnen und Nutzer sollen ihre Idee in natürlicher Sprache eingeben und anschließend dabei zusehen können, wie daraus schrittweise ein funktionierendes Geschäftsmodell entsteht.

Im Zentrum steht ein KI-System mit dem Namen „Companion“, das laut Unternehmen nicht nur einzelne Aufgaben automatisiert, sondern komplette digitale Strukturen erstellt. Dazu gehören unter anderem Websites, Arbeitsabläufe, interne Systeme und Softwarelösungen, die für den Betrieb eines Unternehmens notwendig sind.

Die Technologie richtet sich sowohl an Gründerinnen und Gründer als auch an bestehende kleine und mittlere Unternehmen in Österreich, die ihre Abläufe effizienter gestalten wollen. Ziel sei es, administrative Tätigkeiten zu reduzieren und Geschäftsprozesse stärker zu automatisieren.

Laut Mitgründer Clemens Grünberger scheiterten viele Ideen nicht an der Vision, sondern an fehlenden Ressourcen. Die KI solle helfen, diese Lücke zu schließen und den Weg von der Idee zum laufenden Betrieb deutlich zu verkürzen.

Das Unternehmen will seine Technologie am 13. April 2026 im Wien Museum der Öffentlichkeit präsentieren.

Red.