Wiener PR-Agentur ikp meldet Junior-Success

Die Wiener PR-Agentur darf sich zum Jahreswechsel gleich doppelt freuen – und zwei Mitarbeiterinnen besonders: Nadine Lehner (24) wird nach ihrem Start als Praktikantin 2023 und zwei Jahren als Junior Consultant nun Teil der Consultant-Riege und Lara Malena Fekete (24) darf ihr Know-how nun als Social Media & Junior Consultant in den Agenturalltag einbringen.

Nadine Lehner startete ihren Werdegang bei ikp Wien bereits 2023 – damals als Trainee im Rahmen ihres Berufspraktikums im Bachelorstudium „Marketing & Kommunikation“ an der USTP – University of Applied Sciences St. Pölten. Nach weiteren Stationen als PR-Assistant und Junior Consultant sowie ihrem erfolgreichen Masterabschluss an der FHWien der WKW im Studiengang „Kommunikationsmanagement“ darf sie nun seit Jänner 2026 als Consultant unterstützen. Sie betreut vor allem Kunden in den Branchen Gesundheit & Pharma, aber auch Handel und IT.

Lara Malena Fekete bereichert das ikp-Team seit 2024 mit ihrem Know-how im Bereich Social Media, Influencer Relations und Projektmanagement. Mit wertvollen Erfahrungen aus ihrem Bachelorstudium „Corporate Communications“ an der FHWien der WKW stieg die gebürtige Wienerin mit Jänner 2026 zum Social Media & Junior Consultant auf. Ihre Kunden finden sich dabei vor allem im Bereich Markenartikel, Handel & Tourismus wieder. Auch intern versorgt sie ikp laufend mit aktuellen Trends und Social-Media-Content – hinter wie auch vor der Kamera.

