Wiener PR-Agentur ikp erweitert Führungsteam

ikp Wien baut ihre Führungsstruktur aus: Julia Ruff (31) steigt zur Senior Consultant auf, Beatrice Gesswagner (42) erhält Prokura.

Ruff ist seit 2018 Teil des Teams und betreut namhafte Kund:innen aus den Bereichen Technologie, Retail und Energie. Mit ihrer Beförderung übernimmt die Gewinnerin des Austrian Young PR Award 2023 mehr Führungs- und Budgetverantwortung – insbesondere in den Feldern strategische Beratung, Krisenkommunikation und Media Relations.

Gesswagner kam 2017 zu ikp Wien und entwickelte sich seither zur zentralen Anlaufstelle für alle organisatorischen und kaufmännischen Belange. Mit der Prokura unterstreicht die Agentur ihre Bedeutung im Bereich Finanzen & Controlling und würdigt ihre jahrelange Erfahrung im Office- und Rechnungswesen.

Die Erweiterung des Leitungsteams zeigt den Anspruch von ikp Wien, als eine der führenden Kommunikationsagenturen des Landes auf stabile Strukturen und erfahrene Köpfe zu setzen. Damit festigt das Unternehmen seine Rolle als wichtiger Player in der österreichischen PR-Landschaft.

(PA/red)