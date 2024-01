Wiener Linien auf Schicht

Bereits im Herbst des letzten Jahres konnte sich die Agentur in einem Pitch durchsetzen. Nun werden die Ideen öffentlich präsentiert. Kernpunkt der Kampagne ist die Erzählung über Erfahrungen als Wiener Linien-Mitarbeiter. Über die Gesichter, die man täglich zu sehen bekommt. Traurige Gesichter, grantige Gesichter, erzürnte Gesichter. Aber auch lachende Gesichter, liebe Gesichter und dankbare Gesichter. Das alles verpackt in einem 60-sekündigen Film. Aus dem schließlich eine 45-sekündige Kinoversion und mehrere Cuts für Social Media entstanden.

Parallel dazu wurden von der Good Life Crew Kampagnensujets für Out of Home und Print entwickelt. „Mit der Kampagne wollen wir den Stolz und die Wertschätzung für unsere Kolleg:innen nach innen und außen sichtbar machen“, so Anna Maria Reich-Kellnhofer, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Wiener Linien, zum neuen Auftritt.