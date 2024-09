Wiener Elektro Tage: Erfolgsbilanz trotz Verkürzung

Über 40.000 Besucher verzeichneten die vierten Wiener Elektro Tage vom 11. bis 13. September am Heldenplatz. Das Event musste aufgrund der derzeitigen Wetterlage für Samstag und Sonntag abgesagt werden. Dennoch spricht der Veranstalter, Porsche Media & Creative von einer höchst positiven Bilanz. Das Ereignis habe sich als „Gamechanger-Event“ etabliert. Es setze ein klares Zeichen für einen branchenübergreifenden Dialog im Sinne des Klimaschutzes.

Die Elektro Tage eröffneten am Mittwoch, dem 11. September mit einer Präsentation von Wirtschaftsminister Martin Kocher, Finanzstadtrat Peter Hanke und Burghauptmann Reinhold Sahl. Hier wurden Österreich-Premieren verschiedenster E-Autos der anwesenden Marken enthüllt, wie der Mercedes-Benz EQV, Volkswagen ID.7 und der Porsche Macan. Des Weiteren machten zwei Rennfahrer von Elektro-Boliden einen Auftritt. Der Dakar-Rallyefahrer Mattias Ekström sowie Formel-E-Pilot Maximilian Günther, letzterer leitete eine Talkrunde zur E-Mobilität im Rennsport.

Am Abend des Eröffnungstages hielt der Veranstalter eine exklusive Infoveranstaltung im Palais Niederösterreich ab. Hier gaben Wirtschaftsgrößen der Automobilbranche, wie Luca de Meo, CEO der Renault Group und Präsident des Europäischen Automobilverbandes und Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, Einblicke in die nachhaltige Zukunft der Mobilität. Begleitet wurde der Abend von ORF Moderator Stefan Lenglinger.

Von Firmenständen, über Talks mit Experten und Probefahrten neuer Fahrzeuge konnten Besucher über drei Tage die Zukunft der E-Mobilität und Energiegewinnung näher kennenlernen. Das Event lieh laut eigenen Angaben hunderte Autos an interessierte Tester und konnte seinen Gästen trotz des schlechten Wetters „großartige Festivalstimmung“ liefern.

Trotz des frühzeitigen Endes der Elektro Tage blicke man aber optimistisch in die Zukunft, so Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative. Die Elektrotage 2025 stehen schon in Planung und sollen von 25. Bis 28. September nächsten Jahres am Rathausplatz stattfinden.