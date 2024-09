Schöne Ehrung für Schönbrunn CEO

Berstend voll präsentierte sich Hübners Kursalon: Über 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport folgten der Einladung der MG Mediengruppe. Begrüßt von den Gastgebern, FM-Herausgeber Christian W. Mucha und Elite-Chefredakteurin Ekaterina Mucha, ließen sie Klaus Panholzer für seine Verdienste um den heimischen Tourismus hochleben. Trotz der verheerenden Unwetterkapriolen der letzten Tage zeigte sich Wien an diesem Abend von seiner Sonnenseite. Mucha nutzte seine Begrüßungsrede dazu, den vielen freiwilligen Helfern, die hierzulande rund um die Uhr im Einsatz sind, zu danken.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, als Ehrenrednerin vorgesehen, sandte eine Grußbotschaft in Gummistiefeln an die Festgäste. Die Ehrenrede hielt dann Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing. Der wies in seiner launigen Laudatio auf die erfolgreiche Entwicklung des Austro-Tourismus hin, die ohne perfekte Zusammenarbeit zwischen profunden Playern nicht möglich wäre. Und hob dabei die Verdienste von Panholzer hervor, dem es gelungen sei, Tradition mit Innovation zu vereinigen. Und dadurch in seinen Betrieben Schloss Schönbrunn, Schloss Hof, Sisi Museum und Möbelmuseum gesamt 10 Millionen Besucher begrüßen durfte, davon 4,2 Millionen zahlende Gäste.

Als tatkräftig, couragiert und entscheidungsfreudig hob Verleger Mucha dann in seiner Rede die herausragenden Eigenschaften von Panholzer hervor. Der FM-Incomingpreis habe den Sinn, all jene zu couragieren, die für den Tourismus hervorragende Leistungen erbringen. Und so als Vorbilder für die Branche wirken.

Umrahmt wurde der Festabend durch klassische Musik. Die Sopranistin Vlada Bakanova gab O mio babbino caro zum Besten. Und Weltstar der Violine Yury Revich, zur Veranstaltung aus Paris eingeflogen, begeisterte die Gäste mit Antonio Vivaldis Storm. Er unterstrich damit seinen Ruf als neuzeitlicher Nachfolger des berühmten Teufelsgeigers Niccolo Paganini. Und: Stargeiger Revich brillierte auch mit seiner Eigenkomposition Prelude.

Bei der Überreichung der Ehrenurkunde erhielt Panholzer minutenlangen Applaus und Standing Ovations. In seiner Dankesrede strich er vor allem die Leistungen seiner Mitarbeiter hervor, die erst „unsere Häuser zu einem unvergesslichen Erlebnis für unsere Gäste machen“. Und definierte den Preis als Symbol für gemeinsame Anstrengungen der Branche, „Österreich als erstklassige Tourismusdestination zu fördern und zu erhalten“.

Am folgenden Buffet der Firma FromFranz Catering sowie einem exquisiten Austernbuffet vom Fischvierterl (Nona Chassidov) delektierten sich unter anderem Bundesminister a.d. Maria Rauch-Kallat, Ex-Minister Werner Fasslabend, Sektionsleiter „Kulturelles Erbe“ im BM Arbeit und Wirtschaft Alexander Palma, Haus des Meeres-Manager Hans Köppen, Tierpark Herberstein-Spitzenmanagerin Karin Winkler, Danielle Spera, Gewista-Vorstand Franz Solta, John Harris-Dirigent Ernst Minar, die Opernsängerin Natalia Ushakova, Tulbingerkogel-Chef Frank Bläuel, Poldi und Ivana Huber (Heuriger Das Schreiberhaus), die Comedians Ciro De Luca und Christoph Fälbl, Mr. Ferrari Heribert Kasper, Springer & Jacoby-Geschäftsführer Ralf Kober, oe24-Legende Wolfgang Fellner, NGI-Chef Andreas Bussek, Beauty4You-Zampano Thomas Eichler, Thomas Dänemark (Präsident der Freunde der Wiener Staatsoper), Netzwerker Mauro Maloberti, Ulrike Rauch-Keschmann (BMAW Sektion Tourismus), Wolf Frank („Stimmwunder“), Bauträgerin Jasmin Soravia, der Bruder von Kathrin Glock David Tschikof, die Anwälte Dr. Christian Winternitz, Dr. Georg Zanger und Dr. Wolf Georg Schärf sowie Steuerberater Dr. Walter Kristen neben vielen anderen.