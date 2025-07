Wien als Bühne für die Emmy-Auswahl 2025

25 Experten aus zehn Ländern reisten nach Wien, um im Rahmen einer Semifinal-Jurierung über Einreichungen zu den International Emmy® Awards 2025 zu befinden. Bewertet wurden Beiträge in den Kategorien „Arts Programming“ und „Best Performance by an Actress“. Veranstaltet wurde die Jurytagung vom IMZ International Music + Media Centre und der ORF-Enterprise – zwei Player, die sich seit Jahren für die internationale Positionierung des Medienstandorts Österreich engagieren.

Netzwerk

Zum bereits 15. Mal war Wien Gastgeberin einer Emmy-Semifinalrunde und reiht sich damit in eine exklusive Liste globaler Austragungsorte wie Abu Dhabi, Peking oder São Paulo ein. Die diesjährige Jurierung fand tagsüber im Hotel Radisson Blu Das Triest statt, am Abend luden die Gastgeber zum Empfang ins frisch renovierte Theater an der Wien. Barbara Palier, die das traditionsreiche Haus in Vertretung der Vereinigten Bühnen Wien präsentierte, betonte den kulturellen Rahmen: „Ein frisch renoviertes und traditionsreiches Opernhaus ist der perfekte Ort, um in die Zukunft der Unterhaltung im Fernsehen zu blicken und Unterhaltungskultur zu feiern.“

Armin Luttenberger, Head of Content Sales International der ORF-Enterprise, hob die Bedeutung internationaler Kooperationen hervor und verwies auf den wachsenden Produktionsstandort Wien: „Die ORF-Enterprise ist das Bindeglied zur internationalen Fernseh- und Produktionswelt und fördert durch ihre herausragende, langjährige Vernetzung erfolgreich Kooperationen.“

Max Beckham-Ortner, Generalsekretär des IMZ International Music + Media Centre, sieht in der Emmy-Jurierung einen klaren Impuls für den Standort: „In Zeiten des Wandels ist es elementar, die Sichtbarkeit und Relevanz von Kunst- und Kulturprogrammen zu stärken. Kunst und Kultur sind unverzichtbarer Teil einer unabhängigen und vielfältigen Medienlandschaft.“

Treffpunkt

Der Empfang war hochkarätig besetzt: Produzenten, Schauspieler, Sänger und Branchengrößen kamen im Theater an der Wien zusammen – begleitet von einem Ensemble des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Sichtbar vertreten waren unter anderem Heinrich Ambrosch (Satel Film), Felix Breisach (Felix Breisach Medienwerkstatt), Katharina Sturm (ORF), Daniel Serafin (Oper im Steinbruch), Christian von der Recke (Wirtschaftskammer), aber auch internationale Akteure wie Ani Antonova (Animadre Studio) oder Paul Sams (Chroma Music).

Ein weiteres Zeichen internationaler Vernetzung setzte die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, die in diesem Jahr erstmals zum offiziellen Eröffnungscocktail der Emmy-Verleihung in New York laden wird. Die Initiative soll dazu beitragen, österreichischen Kreativen eine Bühne zu bieten, um Projekte, Ideen und Visionen global sichtbar zu machen und neue Partnerschaften aufzubauen.

(red)