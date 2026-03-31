Werberat bestätigt Führung

Der Vorstand und das Präsidium des Österreichischen Werberats wurden einstimmig in ihren Funktionen bestätigt. Michael Straberger tritt damit seine siebente Amtsperiode als Präsident an. Gerald Grünberger bleibt weiterhin Vizepräsident. Auch Corinna Drumm und Günther Thumser wurden erneut in ihre Funktionen als Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident gewählt.

Neu in den Vorstand aufgenommen wurden Friedrich Dungl und Lukas Klingan. Zudem verstärken Jürgen Bauer, Markus Deutsch und Angela Teml künftig das Präsidium.

Der Österreichische Werberat ist ein unabhängiges Organ des Vereins „Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft“. Ziel ist es, durch freiwillige Selbstregulierung verantwortungsvolles Handeln in der Werbebranche zu fördern.

APA/Red.