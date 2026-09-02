Werbe Akademie zeichnet Marketing-Nachwuchs aus

Die Werbe Akademie des WIFI Wien hat Ende August beim Sommerfest der Österreichischen Marketing Gesellschaft (ÖMG) die besten Absolventen der Diplom-Lehrgänge Online Marketing und Social Media Management ausgezeichnet. Die Rookie-Awards würdigen besondere Leistungen während der Ausbildung und herausragende Diplomarbeiten.

Elisabeth Gerlach ausgezeichnet

Im Diplom-Lehrgang Online Marketing ging der Titel „Rookie of the Year“ an Elisabeth Gerlach. In ihrer Diplomarbeit entwickelte sie für Global Chill Farm, einen familiengeführten Tourismus- und Landwirtschaftsbetrieb im Südwesten Portugals, ein Online-Marketing-Konzept zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Jury überzeugte vor allem die praxisnahe Umsetzung der Lehrgangsinhalte. Gerlach zeigte, wie bestehende Strukturen weiterentwickelt werden können, ohne die Geschichte und Identität des Betriebs aus dem Blick zu verlieren. Der Diplom-Lehrgang Online Marketing wird seit 2009 angeboten und wurde nach Angaben der Werbe Akademie bisher von mehr als 1.000 Absolventen besucht. „Die Anforderungen haben sich massiv verändert. Heute wird der Markenaufbau zunehmend vom Online Marketing aus gedacht. Dieser Entwicklung tragen wir im Lehrgang Rechnung“, sagt Lehrgangsleiterin Sabine Artmayr.

Auszeichnungen für Gruppenarbeiten

In der Kategorie B2B wurden Natalie Müller und Florian Pichler für ihre Gruppenarbeit für das IT-Security-Unternehmen Certitude ausgezeichnet. Ihre Arbeit beschäftigte sich mit Möglichkeiten der digitalen Kundengewinnung in einem umkämpften Markt. Die Auszeichnung in der Kategorie Strategie ging an Michaela Kurcsics und Thomas Kopanz. Ihr Online-Marketing-Konzept für den Verein Rheumalis zeigt Möglichkeiten auf, begrenzte Ressourcen für die Unterstützung von Kindern mit Rheuma und deren Familien einzusetzen.

Barbara Busch gewinnt im Social Media Management

Im Diplom-Lehrgang Social Media Management wurde Barbara Busch als „Rookie of the Year“ ausgezeichnet. Sie entwickelte in ihrer Diplomarbeit eine Social-Media-Strategie für eine neue Eventplattform in Korneuburg. Neben der strategischen Planung digitaler Kommunikation werden im Lehrgang auch Analyse, Erfolgsmessung und der Einsatz Künstlicher Intelligenz behandelt. Die Rookie-Awards wurden im Rahmen des ÖMG-Sommerfests vergeben. Die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Marketing Gesellschaft soll den Absolventen zudem Kontakte zur Marketingbranche und den Einstieg ins Berufsleben erleichtern.

(PA/red)