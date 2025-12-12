Wenn der Big Rösti Erinnerungen weckt

McDonald’s Österreich setzt im Winter 2025 nicht auf Tempo, Lautstärke oder Produktargumente, sondern auf konstante Erinnerung. Die neue Big-Rösti-Kampagne, die Anfang Dezember gestartet ist, erzählt ihre Geschichte leise, beinahe beiläufig. Und gerade darin liegt ihre kommunikative Ambition – und ein Zauber, getragen von schauspielerischer Exzellenz.

Verfolgungsjagd zur Kindheit

Im Zentrum steht ein 80-sekündiger Spot, angesiedelt im winterlichen Wien. Zwei ältere Männer begegnen einander auf einer Parkbank. Der Moment bleibt zunächst unaufgelöst: ein Blick auf die Uhr, ein Zögern, eine Irritation. Man kennt sich – oder will sich nicht erkennen. Erst eine impulsive, fast kindische Geste bringt Bewegung in die Szene: Einer reißt dem anderen die Haube vom Kopf und läuft davon. Aus dem verhaltenen Erwachsenenspiel wird eine Verfolgungsjagd – und aus den Männern werden Kinder.

Hier geht’s zum Spot auf YouTube

Der Spot arbeitet mit einem klassischen erzählerischen Kniff: Erinnerung als Rückblende, Kindheit als emotionale Grundnahrung. Die Jagd durch verschneite Wiener Straßen führt die Kinder schließlich zurück ins alte Sein. Die Protagonisten sind wieder erwachsen, sitzen gemeinsam bei McDonald’s, beißen in den Big Rösti. Draußen fällt Schnee, es ist dunkel geworden. Nähe ist entstanden, ohne dass sie ausgesprochen werden muss.

Erinnerungen an Röstaromen

Begleitet wird die Geschichte von einer reduzierten Musikspur mit fragmentarischen Lyrics („Outside my window / there hides a lifetime of a memory“), die den sentimentalen Ton verstärkt. Worte bleiben Andeutung, Emotion ersetzt Botschaft. Der Big Rösti fungiert dabei nicht als beworbenes Produkt, sondern als erzählerischer Marker: Er steht für Wiederkehr. Für etwas, das jedes Jahr wiederkommt – so wie bestimmte Erinnerungen.

McDonald’s zeigt den Big Rösti nicht als Neuheit, sondern als Konstante. Die Marke schreibt sich bewusst in biografische Momente ein, nicht in Kaufanreize. Der Burger wird nicht als saisonales Produkt beworben, sondern als Erinnerungsträger, der auch in den Winter passt. Die schauspielerische Leitung – vor allem die der älteren Herren – ist bemerkenswert gut.

