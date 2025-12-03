Was passiert: Eine Fernseh-Ära geht zu Ende

Es wird ein großer Abschied nach sieben Jahren und 48 Folgen: RTL zeigt am Samstag, den 6.12.2025, um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von “Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Der Abend steht diesmal unter einem besonderen Vorzeichen: Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern. RTL dankt ihm für sein langjähriges Engagement und seine unnachahmliche Art, Fernsehen zu gestalten. Für Günther Jauch und Barbara Schöneberger heißt es ebenfalls Abschied nehmen von der Show. Gemeinsam haben die drei die Show über Jahre hinweg maßgeblich mit ihrem Zusammenspiel, ihrem Humor und ihrer Spontaneität geprägt.

Drei prägenden TV-Lebensläufe

Thomas Gottschalk, der im Mai 1950 in Bamberg geboren wurde, zählt seit den frühen 1980er-Jahren zu den prägenden Gesichtern des deutschen Fernsehens. Mit Formaten wie “Wetten, dass..?“ schuf er TV-Momente, die generationsübergreifend im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Seine Radioanfänge beim Bayerischen Rundfunk, sein Aufstieg zum Showmaster und später vielfältige Engagements im Hörfunk, Fernsehen und Film machten ihn zu einer der bekanntesten Entertainment-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum.

Günther Jauch, Jahrgang 1956, geprägt durch seine journalistische Ausbildung und frühe Stationen beim BR und NDR, wurde zunächst als Reporter und Moderator politischer Magazine wie “Stern TV“ einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seit 1999 ist er vor allem als Gastgeber von “Wer wird Millionär?“ eines der konstantesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft. Sein sachlicher Stil, die ruhige Moderation und der journalistische Hintergrund machten ihn über Jahrzehnte hinweg zu einer verlässlichen Leitfigur im deutschen Privatfernsehen.

Barbara Schöneberger, geboren 1974 in München, entwickelte sich ab den frühen 2000er-Jahren von einer jungen TV-Persönlichkeit zu einer der vielseitigsten Moderatorinnen des Landes. Neben Unterhaltungsshows moderiert sie Galaformate, Preisverleihungen und Musiksendungen, prägt mit eigener Radiosendung und Magazinmarke die Popkultur und gilt als eine der konstanten, humorstarken und improvisationssicheren Stimmen im deutschen Showbusiness.

Dank und Ausblick

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: “Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann. Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt. Ganz RTL bedankt sich für diese aufregende, gemeinsame Reise!”

Noch ein letztes Mal trifft am Nikolaustag Deutschlands beliebtestes Entertainment-Trio ohne jede Vorbereitung auf abenteuerliche Spiele, überraschende Promi-Gäste und unvorhersehbare Herausforderungen. Wie immer entscheidet sich erst während der Live-Sendung, wer moderiert und wer im Team für die eigene Zuschauertribüne antritt.

“Denn sie wissen nicht, was passiert“ am Samstag, 06.12., um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Die nächste Ausgabe folgt am Samstag, 13.12., um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

