Warum Likes so wichtig sind

Forscher von führenden chinesischen Universitäten haben in einer empirischen Studie, veröffentlicht im “International Journal of Computational Science and Engineering“, herausgefunden, dass die Anzahl von Likes, die Content-Ersteller in sozialen Medien erhalten, maßgeblich für die Erweiterung ihrer Follower-Basis ist. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Rolle von Social-Media-Likes und enthüllte Erkenntnisse, die sowohl für Content-Ersteller als auch Marketer von Bedeutung sind.

Einer der überraschenden Befunde war, dass ein Anstieg an verlorenen Followern überraschenderweise das Wachstum des Follower-Netzwerks direkt negativ beeinflusst. Die Forscher vermuten ein komplexes Zusammenspiel zwischen Zustimmung und wahrgenommener Anhängerschaft als Ursache dieses Phänomens.

Die Studienergebnisse haben direkte Auswirkungen auf die Praxis in der Branche und bieten Einblicke für jene, die sich mit der Erstellung und Beeinflussung von E-Commerce- und Social-Media-Inhalten beschäftigen. Sie legen nahe, dass Content-Ersteller verstärkt darauf achten sollten, die Anzahl der erhaltenen Likes zu steigern, da dies unmittelbar zur Erweiterung ihres Follower-Netzwerks und somit ihres Einflusses beiträgt.

Besonders hervorgehoben wird die wachsende Bedeutung von Likes in der heutigen Social-Media-Landschaft. Was einst als einfache Zustimmung galt, wird nun als Schlüsselelement für den Erfolg eines Content-Erstellers betrachtet.

Diese Erkenntnisse könnten nicht nur die komplexen Dynamiken in Online-Social-Shopping-Communitys entschlüsseln, sondern auch Einfluss auf die Auswahl von Followern und die Zusammenarbeit von Vermarktern und Community-Mitgliedern haben. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten über die Grenzen der chinesischen Online-Community hinausgehen und allgemeingültigere Schlussfolgerungen zu Einfluss und Reichweite in verschiedenen Bereichen liefern.

Newsroom/Red.