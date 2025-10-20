Wachstumsschub im House of Communication

Seit August 2025 ist Andreas Roitner neuer Chief Growth Officer im House of Communication Wien. In dieser Funktion verantwortet er den Ausbau der lokalen Expertise im Bereich Markenpositionierung und arbeitet gemeinsam mit Kundinnen und Kunden an Strategien für nachhaltiges Markenwachstum.

Roitner bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Marketing und Markenführung mit. Vor seinem Wechsel war er über ein Jahrzehnt Head of Strategy bei Y&R, VMLY&R und Scholz & Friends in Wien, wo er sich auf Brand Experience und ganzheitliche Positionierungsstrategien spezialisierte. Zuvor war er bei Nike DACH tätig – zuletzt in Berlin als Marketing-Verantwortlicher für die Lifestyle-Sparte Nike Sportswear im deutschsprachigen Raum.

Im House of Communication Wien, das die Agenturen Wien Nord Serviceplan, Mediaplus Austria und Plan.Net Austria vereint, soll Roitner die Business-Development-Aktivitäten strategisch weiterentwickeln und die Sichtbarkeit des Agenturverbunds schärfen.

„Ich sehe es als meine Aufgabe, die strategischen Expertisen im Haus noch stärker zu verzahnen und gesamtheitliche Lösungen für Kundinnen und Kunden zu entwickeln“, sagt Roitner.

House-of-Communication-CEO Sebastian Bayer begrüßt den Neuzugang: „Mit Andreas Roitner gewinnen wir einen der profiliertesten Markenexperten des Landes. Er wird entscheidend dazu beitragen, unsere integrierten Kundenlösungen weiter auszubauen.“

