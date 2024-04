Vom Big Apple an die Côte d‘Azur

Im Februar dieses Jahres debütierte Beatrice Turin auf der New York Fashion Week gleich doppelt: als Model und als Sängerin. Nun steht ein weiteres Highlight in ihrer Karriere bevor: Beatrice Turin wurde vom Designer und Direktor der Global Short Film Awards, Andres Aquino, zur internationalen Modeschau am 24. Mai 2024 in das Hotel Carlton in Cannes eingeladen.

Aquino plant im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes eine große Benefiz Gala für „Pink Ribbon Monaco“. Hier wird Beatrice Turin nicht nur als Model auflaufen, sondern auch einen neuen Song präsentieren. Die Gala, die bereits zum neunten Mal stattfindet und Ehrenpräsidentin Fürstin Charlene von Monaco zu ihren Unterstützern zählt, wird zudem von einer Charity-Auktion begleitet, deren Erlöse Pink Ribbon Monaco zugutekommen.

PA/Red.