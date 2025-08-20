Unterhuber verlässt die Kurier-Chefredaktion

Wolfgang Unterhuber verlässt die Chefredaktion der Tageszeitung Kurier. Das wurde am Mittwoch auch vom Standard bestätigt, der über die Personalie berichtet. Demnach scheidet Unterhuber auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Seine Funktion in der Chefredaktion, wo er bislang mit einem Blattmacher-Team den Printbereich verantwortete, wird nicht nachbesetzt.

Der gebürtige Steirer war 2019 zum Kurier gekommen und stieg dort 2024 in die Chefredaktion auf. Sein Schwerpunkt lag zuletzt im Bereich Wirtschaft, wo er die inhaltliche Linie gemeinsam mit dem Führungsteam ausrichtete.

Bereits im Jänner 2025 hatten mehrere Medien über Veränderungen im Führungsteam des Kurier berichtet. Damals wurde Unterhuber offiziell als Mitglied der Chefredaktion bestätigt – mit der Aufgabe, den Wirtschaftsbereich zu stärken und neue Produkte in diesem Segment zu entwickeln. Sein nun erfolgter Rückzug zeigt, dass diese personelle Weichenstellung nur wenige Monate Bestand hatte.

Stationen im Journalismus

Unterhuber begann seine Karriere beim Standard und im Profil/Trend-Verlag, ehe er zu den Gründungsmitgliedern des 1995 gestarteten WirtschaftsBlatt zählte. Bis 2012 leitete er die Wirtschaftszeitung als Chefredakteur. Danach stand er an der Spitze der Regionalmedien Austria, bevor er in die Mediaprint-Gruppe wechselte und schließlich im Kurier eine zentrale Rolle einnahm.

Mit seinem Ausscheiden verliert das Haus einen erfahrenen Blattmacher, dessen journalistischer Weg über drei Jahrzehnte österreichische Mediengeschichte geprägt hat.

(red)