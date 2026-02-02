Unlimited Communications erweitert Partnerkreis

Die Wiener PR‑ und Kommunikationsagentur Unlimited Communications GmbH hat ihre Gesellschafterstruktur erweitert. Mit Wirkung zum Februar 2026 steigt Christian Hromatka als weiterer Gesellschafter in das Unternehmen ein. Ziel der Veränderung ist die Stärkung der strategischen Ausrichtung der Agentur und der Ausbau des Leistungsangebots.

Aufgaben und Kompetenzen

Unlimited Communications wurde 2015 gegründet und betreut Unternehmen im deutschsprachigen Raum (DACH). Das Portfolio umfasst klassische PR‑Dienste, Corporate Communications, Executive Positioning sowie Krisenkommunikation. Zu den Kundensegmenten zählen Firmen aus der Finanzwirtschaft, der Immobilienbranche sowie dem Pharma- und Healthcare-Bereich und weiteren regulierten Sektoren. Christian Hromatka, 47 Jahre alt, war zuvor Konzernsprecher und Leiter der Konzernkommunikation sowie des Sponsorings bei der Erste Group Bank AG. In dieser Funktion verantwortete er interne und externe Kommunikationsaktivitäten. Hromatka erhielt unter anderem den Österreichischen PR-Staatspreis 2023 und wurde mehrfach als „Unternehmenssprecher des Jahres“ in der Kategorie Banken & Versicherungen ausgezeichnet. Kommunikationsteams unter seiner Leitung erhielten zudem wiederholt Auszeichnungen der Wiener Börse.

Erweiterung des Leistungsangebots

Die beiden bisherigen Gründungspartner von Unlimited Communications, Stephan Scoppetta und Bernhard Krumpel, bezeichnen Hromatka als erfahrenen Spezialisten für strategische Kommunikation und unternehmerisches Denken. Hromatka verweist auf gemeinsame Werte in der Zusammenarbeit und betonte die Bedeutung von Haltung, Klarheit und Dialog in der Kommunikation. Mit der geänderten Partnerstruktur plant Unlimited Communications, bestehende Dienstleistungen zu vertiefen und zusätzliche Angebote wie Interim-Management, markengeführte Kommunikation und branchenspezifische Kommunikationslösungen zu entwickeln. Die kommenden Monate sollen durch Wachstum und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen geprägt sein. Unlimited Communications fokussiert sich dabei auf strategische Beratung und operative Umsetzung von Kommunikationsaufgaben für Unternehmen in regulierten Märkten.

(PA/red)