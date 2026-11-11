Überraschende Erfolgs-Story: So wächst ScreenFleet

Mittlerweile spielt das Out-of-Home-Unternehmen an sieben Standorten digitale Werbung aus: im Schloss Schönbrunn, im Haus des Meeres, im Tierpark Herberstein, in der Prater Hauptallee, am Areal des alten AKHs, am Donaukanal und auf dem Kärntner Pyramidenkogel.

Nun setzt ScreenFleet einen weiteren Entwicklungsschritt und hat bei SoloNext fünf zusätzliche Stelen bestellt. Ekaterina Mucha: „Damit können wir unser Portfolio weiter ausbauen.“

Ein fetter, sechsstelliger Gewinn im ersten vollen Geschäftsjahr beweist, dass digitale Werbung (im letzten Jahr hatte dieses Werbesegment rund sieben Prozent Zuwachs – und hat damit alle anderen Felder geschlagen) eine hervorragende Zukunft hat.

Und anders als bei den klassischen Werbeformen fließt das Geld nicht an die Metas und Googles, sondern bleibt in Österreich. Die Reichweite wird zu einem top günstigen Preis angeboten. Hunderttausende Visits generieren Aufmerksamkeit und Response.

Das Werbeangebot ist lokal, regional und dank QR-Codes in den Spots kontrollierbar.

Dazu wird Ekaterina Mucha demnächst eine Kampagne für ScreenFleet launchen, die in Tageszeitungen wie oe24 oder Die Presse läuft, um das Wachstum ihres Unternehmens weiter zu forcieren.