Uber investiert in Rivian für Robotaxi-Flotte

Der US-Fahrdienstvermittler Uber plant eine strategische Milliardeninvestition in den Elektroautohersteller Rivian, um den Aufbau einer Robotaxi-Flotte voranzutreiben. Geplant ist ein Investment von bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar, wovon 300 Millionen sofort fällig sind; der Rest soll bis 2031 in Abhängigkeit von Entwicklungszielen gezahlt werden.

Ab 2028 sollen insgesamt 10.000 vollständig autonome SUV-Modelle des Typs R2 als fahrerlose Taxis auf der Uber-Plattform zum Einsatz kommen, zunächst in San Francisco und Miami. Rivian bereitet derzeit die Einführung seines kleineren SUV-Modells R2 vor, das exklusiv für die Robotaxi-Flotte genutzt wird.

Das gesteigerte Interesse an fahrerlosen Taxis wird durch Fortschritte in der Künstliche Intelligenz (KI) und neue Technologiepartnerschaften unterstützt, die die Kosten senken und die Bewältigung komplexer Verkehrssituationen erleichtern sollen. Uber verfolgt dabei eine Plattformstrategie für Robotaxis und kooperiert bereits mit Unternehmen wie Waymo, Baidu und Lucid.

APA/Red.