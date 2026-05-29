Uber führt Audioaufnahmen während Fahrten ein

Der Fahrdienstvermittler Uber bietet seinen Fahrgästen in Österreich ab sofort die Möglichkeit, Fahrten per Audioaufnahme zu dokumentieren. Das teilte das Unternehmen am heutigen Freitag in einer Aussendung mit. Die neue Funktion soll laut Uber dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl während der Fahrten zu erhöhen. Die Audioaufnahme ist im Sicherheitscenter der Uber-App verfügbar. Nutzer können die Funktion vor oder während einer Fahrt aktivieren. Die eigentliche Aufnahme muss anschließend manuell gestartet werden.

Fahrer werden informiert

Nach Angaben des Unternehmens stand bei der Entwicklung insbesondere der Schutz der Privatsphäre im Mittelpunkt. Wird die Funktion bereits vor Beginn der Fahrt aktiviert, erhalten Fahrer einen Hinweis darauf, dass die Fahrt möglicherweise aufgezeichnet wird. In diesem Fall können sie die Fahrt auch ablehnen. Nach Abschluss der Fahrt entscheiden die Fahrgäste selbst, ob sie die Aufnahme im Falle eines Vorfalls an Uber weitergeben möchten.

Erweiterung bestehender Sicherheitsfunktionen

Die Audioaufnahme ergänzt laut Uber das bereits bestehende Sicherheitsangebot der App. Nutzer können unter anderem ihren Standort und den aktuellen Fahrstatus mit Freunden oder Familienmitgliedern teilen. Zudem gibt es eine PIN-Verifizierung, mit der überprüft werden kann, ob man in das richtige Fahrzeug einsteigt. Auch ein Notruf kann direkt über die App ausgelöst werden. Die neue Audiofunktion werde ab Freitag schrittweise für Fahrgäste in ganz Österreich freigeschaltet, teilte das Unternehmen mit.

(APA/red)