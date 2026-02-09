Turkish Airlines wird Partner des SK Rapid

Seit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den TSV Hartberg am Samstag, den 7. Februar, ist Turkish Airlines bei den Spielen im Allianz Stadion, der Heimstätte des SK Rapid Wien, prominent präsent sein. Darüber hinaus wird die nationale Fluggesellschaft der Türkei mit ihrem weltweit einzigartigen Streckennetz Mitglied im SK Rapid Business Club.

Von der Partnerschaft profitieren auch die zahlreichen Mitglieder des Vereins: Rapid-Mitglieder dürfen sich künftig auf exklusive Sonderangebote für Flugtickets zu Destinationen auf der ganzen Welt freuen. Bereits in der vergangenen Saison war Turkish Airlines ein verlässlicher Partner für die Grün-Weißen und unterstützte den Klub bei Auswärtsreisen mit ihrem umfangreichen Streckennetz und hoher Zuverlässigkeit.

Anlässlich der Kooperation erklärte der General Manager von Turkish Airlines in Wien, Serkan Özbüyükyörük wie sehr man sich freue, eine Sponsoring-Vereinbarung mit dem SK Rapid, einem der ältesten Fußballklubs Österreichs, zu unterzeichnen: „Diese Zusammenarbeit vereint zwei renommierte Institutionen, die beide durch ihre tief verwurzelte Geschichte und internationale Bedeutung geprägt sind. Als beste Fluggesellschaft Europas unterstützen wir den SK Rapid gerne auf seinen Reisen und bieten der Rapid-Familie besondere Reisevorteile.“

Auch SK-Rapid-Geschäftsführerin Daniela Bauer zeigte sich erfreut über die neue Partnerschaft: „Wien war schon immer ein Dreh- und Angelpunkt – ein Ausgangspunkt für Reisen durch Europa und darüber hinaus. Für die große grün-weiße Gemeinschaft in Österreich ist Turkish Airlines der ideale Partner für komfortables und reibungsloses Reisen weltweit. Wir hoffen, bald wieder gemeinsam mit Fans, Sponsoren und Medienvertretern zu internationalen Auswärtsspielen zu reisen.“

Die Vereinbarung umfasst eine starke Markenpräsenz von Turkish Airlines im Umfeld des SK Rapid und seiner Fans. Gleichzeitig unterstreicht sie das langfristige Engagement der Fluggesellschaft für den Standort Wien. Ziel der gemeinsamen Initiativen ist es, Spitzenfußball in Wien mit globaler Luftfahrt auf internationalem Niveau zu verbinden.

(PA/red)