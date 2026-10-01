Türkei sperrt unabhängiges Nachrichtenportal T24

In der Türkei ist der Zugang zum Nachrichtenportal T24 gesperrt worden. Betroffen sind sowohl die Website des 2009 gegründeten Mediums als auch dessen X-Account mit rund zwei Millionen Followern. Die Sperre wurde laut der türkischen Initiative zur Überwachung von Internetzensur EngelliWeb auf Grundlage eines Beschlusses des Istanbuler Strafgerichts verhängt. T24 zählt zu den größeren unabhängigen Online-Medien des Landes und berichtet auch regierungskritisch. Chefredakteur Gökcer Tahincioglu erklärte auf X, die Sperre sei das Ergebnis einer Verleumdungskampagne gegen das Medium. Nach Angaben von T24 erfolgte die Sperre unter anderem im Zusammenhang mit dem Vorwurf, das Medium betreibe „LGBT-Propaganda“.

Weitere Sperren auf X

Die Maßnahme reiht sich in eine Serie von Sperren türkischer X-Accounts ein. In den vergangenen Wochen waren unter anderem Accounts von Journalisten, Medien und Finanzexperten betroffen. Allein am 30. September wurden laut EngelliWeb mindestens 147 weitere Accounts gesperrt. Sie hatten sich mit der aktuellen Finanz- und Börsenkrise in der Türkei beschäftigt. Die Sperrungen erfolgten teilweise auch im Zusammenhang mit der Operation „Meine Familie ist sicher“, bei der LGBT-Vereine durchsucht und Aktivisten festgenommen wurden. Den Betroffenen werden unter anderem Verstöße gegen Vorschriften zur öffentlichen Sittlichkeit vorgeworfen.

Türkei auf Rang 163 der Pressefreiheitsliste

Die Entwicklung trifft auf eine ohnehin angespannte Situation für unabhängige Medien in der Türkei. In der Pressefreiheitsrangliste von Reporter ohne Grenzen liegt das Land 2026 auf Platz 163 von 180 Staaten. Der Index weist für die Türkei einen Wert von 27,94 Punkten aus. Der türkische Oppositionspolitiker Özgür Özel forderte unterdessen, die Sperre gegen T24 wieder aufzuheben. Er kritisierte, dass einem Medium, das Millionen Menschen mit Nachrichten versorge, der Zugang durch einen Gerichtsentscheid entzogen worden sei.

(APA/red)