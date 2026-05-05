Trump prüft KI-Aufsicht

US-Präsident Donald Trump zieht laut einem Medienbericht staatliche Kontrollmaßnahmen für neue Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Betracht. Wie die The New York Times unter Berufung auf Insider berichtet, wird innerhalb der Regierung über ein mögliches Dekret zur Einrichtung einer entsprechenden Arbeitsgruppe diskutiert.

Diese Gruppe soll sich aus Vertretern der Technologiebranche und der Regierung zusammensetzen und verschiedene Ansätze zur Regulierung und Überwachung neuer KI-Modelle prüfen. Ein Sprecher des Weißen Hauses relativierte die Berichte jedoch und sprach von Spekulationen.

Auslöser der Diskussionen sind offenbar Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem KI-Modell „Mythos“ des Unternehmens Anthropic. Fachleute warnen, dass dessen fortgeschrittene Programmierfähigkeiten potenziell für komplexe Cyberangriffe genutzt werden könnten.

Sollte es zu staatlichen Eingriffen kommen, würde dies einen Kurswechsel für Trump bedeuten. Bisher hatte er sich für eine möglichst geringe Regulierung der Technologiebranche ausgesprochen. So hatte er zu Beginn seiner Amtszeit 2025 eine Regelung seines Vorgängers Joe Biden aufgehoben, die Unternehmen verpflichtete, Ergebnisse von Sicherheitstests für KI-Systeme an die Regierung weiterzugeben.

APA/Red.