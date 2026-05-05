Trump prüft KI-Aufsicht
Die US-Regierung erwägt laut Bericht neue Aufsichtsmechanismen für fortgeschrittene KI-Modelle.
05.05.2026 11:25red04
Die US-Regierung erwägt laut Bericht neue Aufsichtsmechanismen für fortgeschrittene KI-Modelle.
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