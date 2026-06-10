Trump Media stoppt Abspaltung von Truth Social

Die Trump Media and Technology Group (TMTG) und TAE Technologies haben ihre Pläne zur Ausgliederung der Social-Media-Plattform Truth Social aufgegeben. Darüber hinaus sollen auch weitere ausgewählte Medienbeteiligungen von TMTG nicht mehr in ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen überführt werden. Das teilten beide Unternehmen am heutigen Mittwoch mit. Zu den Gründen für die Entscheidung machten die Firmen keine Angaben.

Fokus auf geplante Fusion

TMTG wurde von US-Präsident Donald Trump gegründet und betreibt die Plattform Truth Social, die vor allem ein konservatives Publikum anspricht. Nach Angaben des Unternehmens liegt der Schwerpunkt nun auf dem Abschluss der geplanten Fusion mit TAE Technologies. Diese soll spätestens im vierten Quartal vollzogen werden.

Aktie unter Druck

An der Börse reagierten Anleger zunächst verhalten auf die Mitteilung. Im vorbörslichen US-Handel verlor die Aktie von TMTG rund ein Prozent an Wert. Seit Beginn des laufenden Jahres hat das Papier damit insgesamt mehr als 38 Prozent eingebüßt.

(APA/red)