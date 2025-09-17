Trü-Frü-Swarovski bereit für süße Belohnung

Die Tirolerin Victoria Swarovski ist in diesen Wochen gleich mehrfach präsent. Einerseits wurde sie gestern als neues Testimonial der Mars-Marke Trü Frü vorgestellt. Auf einem Pre-Wiesn-Event in München präsentierte sie die Kampagne und sprach über persönliche Kindheitserinnerungen an Schoko-Früchte. Parallel dazu heizten mehrere Zeitungen die Spekulationen um ihre mögliche Rolle beim Eurovision Song Contest 2026 an.

Spekulationen um ESC-Moderation

Die Kronen Zeitung titelte, Swarovski sei „eine unserer heißesten Kandidatinnen“ für die Moderation. In einem Interview signalisierte sie Bereitschaft, sofern sich die Terminlage mit ihren RTL-Verpflichtungen – etwa der Show Let’s Dance – vereinbaren lässt.

Tagesaktuell berichtet die Heute, Swarovski zeige sich offen für die ESC-Moderation, nannte dabei Christoph Waltz als Wunschkandidaten für eine Co-Moderation und äußerte Sympathien auch für Andi Knoll – letzterer sei ihr zwar nicht persönlich bekannt, aber „sicher auch ein netter Mann“. Sie würde unter passenden Rahmenbedingungen übernehmen.

Präsenz im ORF

Parallel dazu sorgt ihre Präsenz im Fernsehen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Am Mittwoch, 17. September 2025, ist sie wieder gemeinsam mit Oliver Polzer in der ORF-Produktion 2 in Tirol – Heimat neu entdecken zu sehen. Das Duo stellt sich darin unterschiedlichen Aufgaben und führt das Publikum quer durch das Bundesland.

