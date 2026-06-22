Trendwende auf Instagram: Klassische Posts verlieren

Die Social-Media-Analyse des Unternehmens Metricool für das Jahr 2026 zeigt deutliche Verschiebungen im Nutzungs- und Erfolgsverhalten auf Instagram. Grundlage der Untersuchung sind mehr als 24 Millionen Beiträge von rund 375.000 Accounts weltweit. Im Fokus stehen insbesondere Veränderungen bei Reichweite, Interaktionen und der Performance einzelner Content-Formate.

Deutliches Wachstum der Inhalte

Die Studie zeigt zunächst einen klaren Trend zur steigenden Content-Produktion: Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr rund 24 Prozent mehr Beiträge veröffentlicht. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Views um 27 Prozent und die Interaktionen um etwa 19 Prozent. Trotz dieses Wachstums verschärft sich der Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Besonders auffällig ist, dass die Performance einzelner Beiträge unter Druck gerät. Einzelbild-Posts verlieren dabei deutlich an Reichweite und Engagement.

Reels bleiben wichtigster Treiber für Reichweite

Kurzvideos in Form von Reels bleiben laut Studie das stärkste Format für Reichweite und Interaktion. Sie erzielen im Schnitt mehr als viermal so viele Interaktionen wie klassische Einzelbild-Posts. Zudem verlängert sich die durchschnittliche Wiedergabedauer im Jahresvergleich deutlich. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine relative Abschwächung im Vergleich zu anderen Plattformen wie TikTok. Dort erreichen Kurzvideos im Durchschnitt weiterhin höhere Werte bei Views und Engagement.

Karussell-Posts als engagementstärkstes Format

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung betrifft sogenannte Karussell-Posts. Diese Beitragsform entwickelt sich zu einem der leistungsstärksten Formate auf Instagram. Laut Analyse generieren Karussells rund neunmal so viele gespeicherte Inhalte wie Einzelbilder und übertreffen diese in nahezu allen zentralen Kennzahlen. Die Daten deuten darauf hin, dass Nutzer verstärkt Inhalte bevorzugen, die sie mehrfach ansehen oder später erneut aufrufen können. Karussells erfüllen diese Funktion besonders gut, da sie Informationen in sequenzieller Form vermitteln.

Klassische Einzelbild-Posts weniger wirksam

Einzelbild-Posts verlieren laut Studie deutlich an Bedeutung. Reichweite, Interaktionen und Engagement sinken im Jahresvergleich teils um mehr als 20 Prozent. Dieser Rückgang wird in der Analyse als Hinweis auf eine zunehmende Sättigung dieses Formats interpretiert. Gleichzeitig verschiebt sich die Plattformlogik hin zu dynamischeren und interaktiveren Inhalten.

Hashtags verlieren an Bedeutung

Neben den Formaten untersucht die Studie auch Faktoren der Sichtbarkeit. Dabei zeigt sich, dass klassische Hashtag-Strategien an Wirkung verlieren. Beiträge mit Hashtags erzielen im Durchschnitt weniger Reichweite und Engagement als Beiträge ohne entsprechende Kennzeichnung. Stattdessen gewinnen natürliche Sprache, Suchbegriffe und interaktive Elemente an Bedeutung. Besonders Beiträge mit Fragen oder klaren Handlungsaufforderungen erzielen deutlich höhere Kommentarzahlen.

Stories bleiben wichtiger Kommunikationskanal

Auch Instagram Stories behalten ihre Relevanz. Die Studie zeigt, dass insbesondere direkte Interaktionen wie Antworten oder Reaktionen auf Stories deutlich zunehmen. Damit bleiben Stories ein zentraler Kanal für den direkten Austausch zwischen Nutzern und Accounts.

(red)